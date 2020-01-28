Роспотребнадзор сообщил, что в РФ не зарегистрировано больных с коронавирусом

Москва, 28 января. Ни одного больного с коронавирусом по-прежнему не зарегистрировано в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В связи с распространением болезни ведомство ведет мониторинг ситуации. За период мониторинга было выявлено 103 человека с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

«При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 — грипп А, девять — грипп В, три — парагрипп, в двух случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у шестерых заболевших микстинфекция», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает принимать меры по недопущению распространения болезни в России. На пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль. Медицинские учреждения готовы к приему больных, также проработан вопрос изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Напомним, первые случаи коронавируса (2019-nCoV) были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Как передает Роспотребнадзор со ссылкой на Государственную комиссию здравоохранения КНР, на 27 января в Китае зарегистрировано более 2,8 тысячи случаев коронавируса. В 461 случае болезнь протекает в тяжелой форме. Жертвами коронавируса стали более 80 человек.

В связи с эпидемией российские туроператоры прекратили прием организованных групп путешественников из КНР, передает «Царьград». При этом ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что необходимости полностью закрывать границу с Китаем сейчас нет, пишет РИАМО.