В пресс-службе главы Чувашии не в курсе возможной отставки Игнатьева

Магас, 28 января. В пресс-службе руководителя Чувашии рассказали, что не располагают сведениями о возможной отставке Михаила Игнатьева. Об этом сообщает во вторник РИА Новости.

Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлено, как Игнатьев якобы подшутил над сотрудником МЧС в Чебоксарах, заставив его буквально подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных автомобилей. В республиканском министерстве инцидент назвали «дружеской шуткой», но при этом начальник ведомства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева неприемлемым. Он заверил, что «шутку» проверят на предмет этичности.

Глава республики является членом «Единой России». В понедельник, 27 января, комиссия партии по этике единогласным решением рекомендовала президиуму генерального совета исключить регионального руководителя Игнатьева из партии за нарушение этических норм.

Сам Игнатьев в ходе еженедельного совещания в Доме правительства республики заявил, что с уважением относится к сотрудникам министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее агентство РБК со ссылкой на собственный источник сообщило, что Игнатьев будет уволен, соответствующее решение в настоящее время принято.