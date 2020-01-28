Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Иране

Тегеран, 28 января. Как минимум девять человек погибли, 18 получили различные травмы и ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Иране. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Tasnim со ссылкой на врачей.

Согласно информации издания, во вторник утром перевернулся автобус, следовавший по маршруту Тегеран — Шираз. В настоящее время другие подробности произошедшего не приводятся. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.