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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Иране

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Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Иране

Тегеран, 28 января. Как минимум девять человек погибли, 18 получили различные травмы и ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Иране. Об этом сообщает во вторник информационное агентство Tasnim со ссылкой на врачей.

Согласно информации издания, во вторник утром перевернулся автобус, следовавший по маршруту Тегеран — Шираз. В настоящее время другие подробности произошедшего не приводятся. На месте работают экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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Источник: Tasnim
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