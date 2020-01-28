Пушков после выступления Зеленского в Польше обвинил его в немыслимой подлости



Москва, 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел угодить Польше, поэтому обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Напомним, с таким заявлением Зеленский выступил во время своего визита в Варшаву. Таким образом, он выразил поддержку польской позиции, согласно которой вина за начало Второй мировой войны лежит в равной степени и на Германии, и на СССР. По словам украинского лидера, «сговор тоталитарных режимов… позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Помимо этого, он призвал демократические государства объединиться и «не молчать, как это было в 1939 году».

Помимо этого, по мнению Пушкова, это выступление Зеленского также связано с его желанием ответить на «чествование России» в рамках Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который прошел в Иерусалиме 23 января.

По мнению Пушкова, этим заявлением Зеленский пересек «все мыслимые и немыслимые границы подлости».

«Так далеко не заходили даже в Польше», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

На фоне заявлений Зеленского в Варшаве, нельзя не вспомнить о том, что его дед Семен Иванович Зеленский во время Великой Отечественной войны воевал на стороне Советского Союза. Он был награжден двумя орденами Красной звезды. Войну он закончил в звании лейтенанта гвардии.