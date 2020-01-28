Анкара проигнорировала договоренности, достигнутые в Берлине по Ливии

Мисурата, 28 января. В аэропорт Мисураты прибыл самолет африканских авиалиний с 40 турецкими офицерами на борту — об этом сообщает издание Libya Alhadath. Таким образом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично нарушил договоренности, достигнутые на международной конференции по Ливии в Берлине.

Журналисты арабского СМИ сообщают информацию о подтверждении министром связи и информационных технологий так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Анваром аль-Фитури прибытия борта African Airways в аэропорт Мисураты. Согласно сообщению представителя триполийского правительства, на борту самолета находилось 40 офицеров ВС Турции.

Напомним, в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам международной конференции по Ливии в Берлине было указано, что участники конференции обязались никоим образом не поддерживать ни одну из сторон, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, пренебрег достигнутыми договоренностями в Европе, продолжив официальную поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии поставкой боевиков и оружия.

Несколькими днями позже глава ПНС Ливии Файез Саррадж обвинил ОАЭ во вмешательстве во внутренние дела Ливии посредством поддержки командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом Саррадж заявил изданию Аljazeera.

В интервью арабскому изданию глава ПНС Ливии поставил под сомнение причины, по которым ОАЭ разместили военную базу на востоке страны. По мнению Сарраджа, Абу-Даби таким образом вмешивается «в дела его страны, поддержав военного командира-отступника Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии».

Сам по себе факт военной интервенции со стороны других государств в гражданский конфликт является нарушением международного права. Обвинения в адрес других стран в ведении внутренней политики на фоне происходящего смотрятся комично, учитывая то, что ПНС потеряло свою легитимность в 2018 году и не уполномочено обращаться к странам мира за «военной помощью».