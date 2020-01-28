Грузовой поезд с углем сошел с рельсов в Иркутской области

Иркутск, 28 января. Грузовой поезд с углем потерпел крушение в Иркутской области. Всего в составе было 66 вагонов, из них сошло с рельсов 26, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло на станции Мегет близ Ангарска. На месте работают следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте и сотрудники ВСЖД. Информации о пострадавших не поступало.

«На время устранения аварии, все поезда пущены через 9-й путь», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, в марте минувшего года в Кемеровской области произошел сход 23 вагонов с железорудным концентратом. Общий ущерб от аварии составил свыше 53 млн рублей. Сегодня уголовное дело по данному факту было направлено для рассмотрения в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области. Обвиняемыми по делу являются мастер участка и бригадир Полосухинской дистанции пути, пишет «Газета Кемерова».