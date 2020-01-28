Поклонская раскритиковала высказывание Зеленского о вине СССР в Холокосте

Москва, 25 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание президента Украины о вине СССР в Холокосте.

Парламентарий уверена, что Зеленскому не стоит заигрывать с националистами.

«Списать Холокост на Советский Союз? До такого даже выкормыши Майдана не додумались», — заявила Поклонская.

Кроме того, она напомнила украинскому президенту, что его дед ветеран Великой Отечественной войны и награжден двумя орденами Красной Звезды.

«Вам перед дедом не стыдно?» — удивилась депутат Госдумы.

По ее словам, важно помнить, что украинские националисты активно сотрудничали с фашистами, в результате чего за период немецкой оккупации была уничтожена пятая часть населения Украины.

«Кровь нашей истории» стекает с флагов нынешних украинских праворадикалов, продолжающих традиции боевиков УПА1 (запрещена в РФ – Прим. ФАН)», — подчеркнула Поклонская.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил, что СССР причастен к развязыванию Второй мировой войны, что в свою очередь привело в Холокосту.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — сказал президент Украины.

Боле того, по словам Зеленского, Освенцим был освобожден украинцами, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.