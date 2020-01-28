Политолог Журавлев назвал пропагандой слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Москва, 28 января. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы причастен к началу Второй мировой войны, является антироссийской пропагандой. Таким мнением поделился генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Это классика антироссийской пропаганды. Это классическое заявление связано с одним желанием — отменить благодарность России за тот подвиг, который она совершила во время Великой Отечественной войны», — подчеркнул эксперт.

По словам Журавлева, Польша и Украина ищут оправдание своим «подлым» действиям, а найти его будет трудно, если говорить, что Россия победила нацизм. Также политолог отметил, что Киев ведет себя противоречиво, то делая подобные заявления, то говоря о желании выстраивать отношения с РФ.

«У наших соседей, к сожалению, есть некая аберрация сознания: они уверены, что можно, с одной стороны, Россию оскорблять, а с другой — с ней договариваться. <…> Кроме того, они под миром понимают победу, а под отношениями — собственную выгоду», — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее во время визита в Польшу Зеленский заявил, что Советский Союз является одним из виновников начала Второй мировой войны. По словам украинского лидера, Польша и польский народ первыми ощутили «сговор тоталитарных режимов», передает НСН. Кроме того, Зеленский анонсировал ряд совместных мероприятий Польши и Украины и сказал, что польский лидер Анджей Дуда намерен посетить Киев, пишет Infox.ru.