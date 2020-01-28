Россия перестала принимать группы туристов из Китая из-за коронавируса

Москва, 28 января. Российские туроператоры остановили прием организованных групп путешественников из Китая. Такое решение связано с эпидемией коронавируса в этой стране, сообщает во вторник Российский союз туристической индустрии (РСТ).

По данным РСТ, Пекин ранее из-за эпидемии коронавируса ввел ограничения на отправку туристических групп в другие страны. Последних китайских путешественников в России приняли в понедельник, а уже с 28 января российская сторона временно приостановила прием китайских туристов, сообщает ТАСС.

«В настоящее время все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», — передает телеканал «360» слова исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ» Александра Агамова.

Туроператоры также отметили, что те организованные группы китайских туристов, которые в настоящее время находятся в РФ, раньше указанного в путевке срока страну покидать не планируют. Однако, уточняет «Утро.ру», тем путешественникам, которые только хотели побывать в России, придется какое-то время подождать.

Как сообщала «Газета.ru», о вспышке неизвестной болезни власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в конце декабря 2019 года. Согласно последним данным, в Китае этот вирус обнаружен у 4515 человек.