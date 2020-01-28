Пекин, 28 января. Для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, требуется около недели, в более тяжелых случаях лечение может занять две недели. Об этом заявил член экспертной группы Государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

По его словам, сроки лечения пациентов зависят от тяжести течения заболевания. В Китае назвали сроки лечения заболевших новым типом коронавируса.

«В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными — нужно примерно две недели, возможно, даже больше», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, в Пекине заверили Всемирную организации здравоохранения в том, что Китай способен самостоятельно справиться с опасным вирусом. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом достигло 4515 человек. За последние сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 заболевших. Там было зарегистрировано еще 1291 новых случай заражения смертельным вирусом. Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

При этом китайские власти выпускают российских туристов из страны без проверок. Российское посольство в КНР призывает граждан РФ, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, отнестись с пониманием к ситуации и не паниковать.

Дипведомство подчеркивает, что поддерживает тесный контакт с китайскими ведомствами на всех уровнях. В посольстве отмечают, что будут оповещать россиян при появлении значимой информации.