Двум россиянам грозит 12 лет тюрьмы за выращивание конопли на Бали

Джакарта, 28 января. Пара из России сняла дом на Бали, чтобы выращивать коноплю, но бизнес не удался. Предприимчивых партнеров арестовала полиция.

По данным издания SindoNews, подозреваемыми оказались 31-летний Юрий Чернов и 27-летняя Мишель Кварацхелия. Полицейские следили за их жилищем и перемещениями около двух недель. По словам арестованных, семена конопли им дал приятель по имени Эндрю, а инструкцию по выращиванию каннабиса они нашли в Интернете. Выращенную продукцию они продавали туристам-иностранцам.

При обыске в доме Чернова и Кварацхелии правоохранители нашли 710 граммов марихуаны, 14 горшков с семенами растения, 14 проростков марихуаны, электронные весы, пресс, ультрафиолетовые лампы, фильтры, вентиляторы, термометры, горшки, мешки с землей и устройства полива.

Сейчас пара находятся под стражей. По местному законодательству, им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере восьми миллиардов рупий (около 36,8 млн рублей).