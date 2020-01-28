Власти США эвакуируют из Ухани около 200 американских граждан

Москва, 28 января. Государственный департамент США во вторник организует чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань. Об этом говорится в уведомлении ведомства, также об этом сообщают находящиеся в контакте с посольством США в Китае американцы.

Уточняется, что меры связаны с распространением нового типа коронавируса. Как пишет Wall Street Journal, воздушное судно прибудет во вторник в закрытый аэропорт Ухани и быстро вылетит в США, взяв на борт порядка 230 человек​​​.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом достигло 4515 человек. За последние сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 заболевших. Там было зарегистрировано еще 1291 новых случаев заражения смертельным вирусом. Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России не видит необходимости в закрытии границ с КНР из-за эпидемии коронавируса.

Согласно исследованиям китайских ученых, источником эпидемии могли стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Ученые предполагают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

Кроме того, ученым удалось становить, что новое заболевание возникло в результате слияния коронавируса, который был обнаружен у летучих мышей, с другим коронавирусом неизвестного происхождения.

Стоит отметить, что жители Китая часто употребляют в пищу змей. Порядка 60% населения юго-западных районов Китая регулярно едят мясо змей. Ученые предполагают, что источником нового вируса стали продукты, которые продавались на оптовом рынке в городе Ухань.