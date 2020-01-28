Китайские власти выпускают российских туристов из страны без проверок

Китайские власти выпускают пассажиров из страны без особых проверок, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, поговорив с прилетающими из Шанхая россиянами в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Когда мы прибыли в аэропорт в Шанхае, то ждали тотального контроля, санитаров с тепловизорами, какого-то особого досмотра или допросов. Но такое ощущение, что китайским властям важно было, чтобы мы убрались поскорее. Никто ничего не проверял», — рассказал ФАН один из пассажиров, оказавшийся представиться.

Его слова подтвердил другой пассажир, который добавил, что он был рад такой реакции китайских властей.

«Мы опасались, что нас задержат под каким-нибудь предлогом, будут держать в карантине, но обошлось. Местным властям явно хватает своих проблем», — отметил он.

А вот россиянка Мария, сошедшая с другого рейса Шанхай — Москва, рассказала, что поток пассажиров, в котором была она, китайский санитар с тепловизором досматривал, но «без фанатизма».

«В отеле перед отъездом мне выдали маску. Когда я ехала на такси в аэропорт, заметила, что у таксиста тоже была маска и перчатки на руках. В аэропорту на нас никто особого внимания не обращал, но в зале были заметны люди в спецодежде с тепловизорами. Но у меня сложилось впечатление, что они выполняли этот скрининг формально. Во всяком случае, никто при мне задержан не был, все спокойно сели в самолет и улетели. А вот по прилету нас осматривали более тщательно», — сообщила Мария.

Действительно, как сообщает Роспотребнадзор, в «Шереметьево» такая проверка проводится. На борт всех рейсов из Китая поднимаются сотрудники Роспотребнадзора в перчатках и спецодежде, с переносными тепловизорами в руках. Пассажира с повышенной температурой немедленно изолируют и везут на обследование в больницу, чтобы выяснить причину заболевания. Всего таких пассажиров в январе в «Шереметьево» было выявлено 12, но ни у одного коронавирус 2019-nCoV, эпидемия, вызванная которым бушует в Китае, обнаружен не был. В целом по России за январь во всех аэропортах было обследовано свыше миллиона пассажиров, но инфицированных коронавирусом не нашли.