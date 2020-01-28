Загоревшийся в Охотском море траулер мог затонуть

Владивосток, 28 января. Траулер Enigma Astralis, который загорелся 21 января в Охотском море, мог затонуть. Об этом сообщил представитель Росморречфлота.

Он рассказал, что одно из 11 судов, вышедших на поиски терпящего бедствие Enigma Astralis, на глубине 30 метров обнаружило объект, похожий на затонувший траулер.

«Сейчас должен подойти еще один траулер, чтобы подтвердить это своими радиолокационными средствами», — рассказал представитель Росморречфлота РИА Новости.

Он также уточнил, что решение о поднятии траулера со дна должен принимать владелец судна.

Напомним, в день пожара на рыболовецком судне всех членов экипажа эвакуировали на плавзавод «Всеволод Сибирцев». Большую часть моряков уже переправили на берег. Всего на момент возгорания на борту траулера находились 47 человек, сообщает Пятый канал.

Поисками Enigma Astralis занялось ледокольное спасательное судно «Сибирский». Четыре члена экипажа терпящего бедствие траулера пересели на «Сибирский», чтобы принять участие в спасательной операции. 26 января капитан ледокольного спасательного судна сообщил, что радиолокационная связь с Enigma Astralis утеряна, передает «Вечерняя Москва». В район исчезновения траулера направили 11 судов.

Уточняется, что на борту рыболовецкого судна находилось более 250 тонн топлива, его разлива пока не наблюдается, пишет «АиФ».