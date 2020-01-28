Военный самолет разбился в Алжире

Алжир, 28 января. Военный самолет разбился на северо-востоке Алжира, об этом сообщило издание Algerie 24.

По имеющимся данным, экипаж из двух человек погиб. Причины крушения в настоящее время не установлены, пишет «Газета.ru».

Согласно сведениям телеканала Al Nahar TV, речь идет об истребителе Су-30МКА российского производства, таких боевых машин в рядах ВВС африканской страны насчитывается несколько десятков.

На место крушения прибыли спасатели, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.