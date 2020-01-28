Почти 17 млн мигрантов приезжают в Россию каждый год

Москва, 28 января. Ежегодный приток мигрантов в Россию составляет более чем в 16–17 млн человек, заявили в МВД РФ.

По данным министерства, каждый год на территории РФ находятся примерно 10 миллионов иностранцев, большинство из них — граждане стран СНГ. Кроме того, в ведомстве рассказали граждане какой страны больше всего хотят получить российское гражданство.

«Больше всего желающих получить российский паспорт оказалось среди граждан Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана и Армении», — уточнили в пресс-службе. Ранее сотрудники сервиса Worki выяснили, что трудовые мигранты запрашивают более высокую зарплату, чем граждане России. Самая большая разница в зарплатных ожиданиях наблюдается среди водителей, но на некоторых позициях эта разница почти незаметна.

Например, среди водителей и администраторов. Согласно статистическим данным по городам, то самая маленькая разница в зарплатах наблюдается в Москве и Петербурге, а самая большая — в Нижнем Новгороде. Отметим, что прибывающие в Россию на заработки не сталкиваются с дискриминацией или насилием, как это происходит в Польше в отношении трудовых мигрантов из Украины. Об этом в октябре прошлого года сообщало украинское издание «Обозреватель».