Небензя заявил, что США не совещались с РФ при подготовке сделки по Палестине и Израилю

Нью-Йорк, 28 января. Представители США не консультировались с российскими коллегами при подготовке мирного плана по палестино-израильскому урегулированию. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, документ должен быть представлен во вторник. Как пишет ТАСС, журналисты поинтересовались, консультировался ли Вашингтон с Москвой при подготовке мирного плана.

«С нами не было консультаций, мы не знаем, из чего этот план состоит. Мы неоднократно говорили, что этот план игнорирует признанную международным сообществом базу урегулирования», — подчеркнул он.

Ранее в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На ней была обсуждена так называемая «сделка века» — план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

План по урегулированию на Ближнем Востоке будет опубликован правительством США в полдень вторника по местному времени (20.00 по московскому времени). Как отметил Трамп, инициативы американской стороны нашла поддержу у Нетаньяху, а палестинская сторона, как полагает президент США, поддержит его в будущем. Также Трамп утверждает, что данный план поддерживают многие арабские страны.

Ранее Дир заявил, что Трамп провел встречу и с политическим противником Нетаньяху – главой центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Эту встречу Трамп также назвал «продуктивной»; как сообщается, на ней тоже обсуждался план Белого дома по урегулированию на Ближнем Востоке, пишет «Газета.ру».

Напомним, что на прошлой неделе, 23 января, Израиль посетил с рабочим визитом российский президент Владимир Путин. Поездка российского лидера приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста.