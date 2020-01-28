Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу и движется на юг Идлиба

Дамаск, 28 января. Колонна турецких военных 27 января пересекла границу с Сирией через контрольно-пропускной пункт КПП «Кафр-Лусейн», на севере провинции Идлиб, и направилась на юг этого региона, сообщает телеканал «Аль-Арабия» ссылаясь на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Согласно информации «Аль-Арабии» в состав турецкой колонны входят 30 военных транспортных средств, включая 12 бронемашин, перевозящих материально-техническое оборудование.

Напомним, сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе 16 января. Поводом послужил нарушенный террористами режим перемирия. Несмотря на договоренности, заключенные между РФ и Турцией, боевики и террористические группировки продолжали обстрелы жилых кварталов в провинции Идлиб.

В данный момент сирийские военные ведут наступление сразу в двух направлениях. Таким образом, сирийская армия пытается оттеснить боевиков от западных окраин города Алеппо, чтобы избежать жертв среди мирного населения.