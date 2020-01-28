Роскачество рассказало о способах уберечь свои данные от мошенников

Москва, 28 января. Ролики на известных видеохостингах касательно того, как получить онлайн деньги или какаю-то компенсацию, в большинстве случаев размещают мошенники, на рекламируемых сайтах нельзя оставлять никаких персональных сведений. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты организации напомнили, что Сеть с ее возможностями создать за пять минут какой-либо сайт — отличная среда для получения наживы.

«Чтобы не попадаться на подобные крючки, достаточно лишь проявлять бдительность при интернет-серфинге, особенно в тех местах, где мы вводим любую персональную или платежную информацию», — следует из сообщения.

Кроме того, специалисты советуют не вводить личную информацию, если сайт вызывает подозрения, передает RT.

Также, отмечает Роскачество, об использовании безвредного протокола и наличии SSL-сертификата говорят символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Особое внимание необходимо обратить на ролики, содержащие информацию о том, как получить пособие, льготу или любую другую материальную помощь «в один клик».