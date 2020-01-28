Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для истребления коронавируса

Пекин, 28 января. Китай обладает необходимыми возможностями и ресурсами для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И.

Во вторник он встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом. По словам китайского политика, Пекин обладает ресурсами, позволяющими справиться с болезнью.

«Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом достигло 4515 человек. За последние сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 заболевших. Там было зарегистрировано еще 1291 новых случаев заражения смертельным вирусом. Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России не видит необходимости в закрытии границ с КНР из-за эпидемии коронавируса.

Согласно исследованиям китайских ученых, источником эпидемии могли стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Ученые предполагают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

Кроме того, ученым удалось становить, что новое заболевание возникло в результате слияния коронавируса, который был обнаружен у летучих мышей, с другим коронавирусом неизвестного происхождения.

Стоит отметить, что жители Китая часто употребляют в пищу змей. Порядка 60% населения юго-западных районов Китая регулярно едят мясо змей. Ученые предполагают, что источником нового вируса стали продукты, которые продавались на оптовом рынке в городе Ухань.