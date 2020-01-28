Чубаров изменил дату «марша на Крым»

Симферополь, 28 января. Главарь «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Рефат Чубаров изменил дату анонсированного им ранее «марша на Крым». Об этом он написал в своем блоге.

«Меджлис» уже создал штаб по подготовке «марша на Крым». Соратники Чубарова провели совещание, в ходе которого обсудили предстоящий «поход» и первоначальный состав штаба, держащийся в секрете. Главарь «Меджлиса» уточнил, что состав штаба будет расширяться.

«Участники совещания определили 3 мая 2020 датой пересечения участниками международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» административной линии между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом», — сказал Чубаров.

Он отметил, что для «марша на Крым» была выбрана именно эта дата, поскольку 3 мая 2014 года запретили въезд на полуостров бывшему главе «Меджлиса» Мустафе Джемилиеву.

Ранее Чубаров заявлял, что намерен «пойти на Крым» 2 мая. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская с юмором отнеслась к этой инициативе. Она предложила жителям полуострова «закупать тушенку и гречку», передает «Царьград». А депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал «поход» Чубарова «супом из топора».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума в 2014 году. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% жителей полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.