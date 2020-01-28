Житель Камчатки сломал восьмилетнему сыну челюсть

Петропавловск-Камчатский, 28 января. Житель поселка Оссора в Камчатском крае сломал своему восьмилетнему сыну челюсть, сообщает краевое управление МВД.

Отмечается, что инцидент случился еще в конце декабря 2019 года, однако известно о нем стало только в январе. Мальчик был доставлен в местное хирургическое отделение прямиком из школы — ребенок пришел на занятия со следами побоев на лице. Учителя сообщили об этом врачам и правоохранительным органам.

«Полицией была проведена предварительная проверка, в ходе которой оказалось, что травмы мальчику нанес отец. Причем, ранее он утверждал, что сын просто упал», — сообщили в УМВД.

Там подчеркнули, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По их словам, оказалось, что он избивает ребенка не в первый раз.

В настоящее время мальчик проходит лечение в районной больнице.

Ранее мать детей, которых отец бросил в московском аэропорту «Шереметьево», заявила о насилии в семье.