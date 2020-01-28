Москва, 28 января. Знаменитая джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева прокомментировала эфир телеведущего Андрея Малахова, героиней которого она стала. Она опубликовала запись в воем аккаунте в Instagram.

Певица написала, что в день, когда к ней пришли сотрудники Малахова, она очень плохо себя чувствовала из-за температуры в 38 градусов. Кроме того, именно в этот день она ждала дочь и подругу, в результате чего звонок в дверь для нее не был неожиданностью. Она уточнила, что увидела на пороге сотрудников Малахова с цветами и пустила их в дом. В тот момент артистка не подозревала, что ее будут записывать на скрытую камеру.

Кроме того, она уточнила, что к ее матери также приходили журналисты, и они записали с ней интервью якобы с разрешения Отиевой. Тогда же ее дочери позвонили и срочно попросили приехать на «Прямой эфир». Отиева назвала интервью для Малахова «мерзостью и провокацией».

«Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства», — подчеркнула она.

Отиева объяснила, что десять лет находилась в депрессии и рассказывала именно об этом периоде. Напомним, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» певица Ирина Отиева на камеру рассказала о предательстве коллег по сцене и отсутствии желания жить.

Как рассказали знакомые звезды, известная джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева, резко исчезнувшая с экранов в конце 90-х, вопреки всеобщему мнению не уехала из России, а стала вести затворнический образ жизни. Они признались, что хотят помочь 61-летней исполнительнице, которая, разочаровавшись во всем, впала в депрессию и страдает от проблем с алкоголем. Судя по кадрам, которые съемочная группа сняла в квартире певицы, изменилась Отиева практически до неузнаваемости — даже ее голос стал сиплым.

По словам самой артистки, никто из коллег по сцене больше не поддерживает с ней контакт и не помогает с работой. На юбилей певицы никто не пришел, хотя Отиева рассылала приглашения. Не забывают ее лишь поклонники, которые все еще ждут возвращения исполнительницы на сцену.