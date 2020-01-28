Der Tagesspiegel оценил потенциал сельского хозяйства России

Москва, 28 января. В российском сельском хозяйстве в течение последних лет наблюдается «невероятный подъем». Об этом пишет немецкий таблоид Der Tagesspiegel.

Аграрный сектор благодаря поддержке со стороны Кабмина России и продовольственному эмбарго смог наверстать упущенное во многих сферах. По словам научного сотрудника из немецкого Института имени Лейбница Линды Гетц, если в 2014 году самообеспеченность Российской Федерации свининой составляла 83%, то на данном этапе страна в состоянии полностью снабдить себя этим мясом, а импорт почти прекратился. Производство мяса птицы также покрывает необходимые потребности России, пишет «Вечерняя Москва».

В последние пять лет сельское хозяйство РФ активно развивало выращивание масленичных культур, указывает немецкий специалист. Ключевой экспортной культурой России по-прежнему является пшеница, отмечает «ФедералПресс».

«Теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», — резюмирует Гетц.

Как сообщала «Газета.ru», Кабмин РФ 26 июня прошлого года продлил на 2020 год продовольственное эмбарго в ответ на санкции для стран Европейского союза, США и Украины. Соответствующие изменения в постановление о мерах по реализации указов президента России, которые касались, в том числе, продэмбарго в ответ на рестрикции Запада. Глава государства Владимир Путин, передавал НСН, 24 июня 2019 года продлил действие продовольственного эмбарго на 12 месяцев — до конца наступившего года.