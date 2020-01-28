Посольство РФ в Китае призвало находящихся россиян в провинции Хубей не паниковать

Пекин, 28 января. Российское посольство в КНР призывает граждан РФ, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, отнестись с пониманием к ситуации и не паниковать.

«Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие», — сказано в сообщении посольства России.

Дипведомство подчеркивает, что поддерживает тесный контакт с китайскими ведомствами на всех уровнях. В посольстве отмечают, что будут оповещать россиян при появлении значимой информации.

Число жителей Китая, которые заразились новым типом коронавируса достигло 4515 человек. Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.