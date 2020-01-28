Нью-Йорк, 28 января. Национальное управление по безопасности на транспорте США в настоящий момент не нашло уголовной составляющей в расследовании деталей крушения вертолета на юге Калифорнии, при котором погиб 41-летний баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь. Об этом рассказала представитель НУБТ Дженнифер Хоуменди на пресс-конференции.

Он напомнил, что при крушении воздушного судна всего погибло девять человек. Как передает СNN, у НУБТ имеется меморандум о взаимопонимании с ФБР, которое помогает собирать улики. Власти США не нашли уголовной составляющей в крушении вертолета и смерти Коби Брайанта.

«Сотрудники ФБР по сути обеспечивают многоуровневую поддержку НУБТ. В этом расследовании нет уголовной составляющей», — сказала Хоуменди.

Накануне стало известно, что легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Вертолет загорелся в воздухе, после чего рухнул на землю. Обстоятельства трагедии выясняются.

Коби Бин Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. Детство будущей звезды прошло в Италии. Свою карьеру в Национальной баскетбольной лиге он начал сразу же после окончания школы. Провел 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступал на позиции атакующего защитника и стал пятикратным чемпионом НБА.

Дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной Соединенных Штатов. Брайант — лучший снайпер в истории «Лейкерс». Является рекордсменом по количеству наград MVP матча всех звезд. Свой последний матч в профессиональной карьере Брайант провел против Юты 14 апреля 2016 года и набрал 60 очков.

Брайант с успехом попробовал себя в киноиндустрии. Спортсмен стал обладателем премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

В 2003 году Брайанта обвинили в изнасиловании. Однако впоследствии служащая гостиницы 19-летняя Кателин Фабер отказалась от обвинений. Инцидент удалось урегулировать во внесудебном порядке.

Баскетболист был поклонником итальянского футбольного клуба «Милан».