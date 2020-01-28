Белорусов и украинцев хотят освободить от языкового теста при оформлении гражданства РФ

Москва, 28 января. Граждан Украины и Белоруссии освободят от языкового теста, который сейчас является обязательным при оформлении российского паспорта. Об этом рассказала глава ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

«Впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Белоруссии, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка», — сообщила она в интервью «Известиям».

Также Казакова рассказала, что управление намеревается упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии. По ее словам, число представителей этих государств, желающих оформить российский паспорт, постоянно увеличивается.

Ранее Казакова назвала количество жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российское гражданство в 2019 году. В Ростове-на-Дону функционирует отдельное подразделение, которое принимает документы на оформление гражданства от жителей Донбасса.