Skyscanner составил топ самых популярных городов для путешествий «дикарем»

Москва, 28 января. Эксперты туристического сервиса Skyscanner опубликовали список туристических трендов 2020 года на основе динамики заинтересованности к тем направлениям, которые были актуальны в 2019 году.

Согласно прогнозам специалистов, в 2020 году среди россиян самым востребованным городом для отдыха станет Нячанг во Вьетнаме. В 2019 году востребованность на перелеты по данному направлению выросла в четыре раза.

По мнению экспертов, также востребованными станут французский город Бордо (популярность выросла в 3 раза), город Кальяри на Сардинии и Рио-де-Жанейро (их популярность увеличилась вдвое).

Также среди актуальных направлений в 2020 году будут Карловы Вары, Денпасар (Бали), Белград, Рейкьявик и Алматы, сообщает телеканал «360».

В конце 2019 года эксперты назвали Топ-10 стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google. Об этом сообщает ресурс Travel & Leisure. Так, оказалось, что больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас. Также путешественников интересовали поездки в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк и Коста-Рику.

Ранее сообщалось, что мексиканские власти рассматривают возможность отмены виз с Россией, об этом сообщил посол РФ в Мехико Виктор Коронелли.

По словам дипломата, еще в прошлом году Россия передала мексиканской стороне новый проект безвизового соглашения. Председатель палаты депутатов Генерального Конгресса Мексики Эдгар Ромо Гарсиа отмечал, что Мехико готов обсуждать с РФ возможность установления безвизового режима для поездок граждан.