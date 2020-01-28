Зеленский заявил об ответственности СССР за Вторую мировую войну. События дня. ФАН-ТВ

США подтвердили крушение самолета в Афганистане Загадочные новости о крушении самолета в Афганистане наконец прояснились. Командование ВВС США в этой стране уточнило, что разбился американский Bombardier E-11A. При этом военные не подтверждают, что к этому причастно радикальное движение «Талибан», запрещенное в России. Именно оно, как ранее сообщили СМИ, взяло на себя ответственность за авиакатастрофу. Напомним, что ЧП произошло накануне в афганской провинции Газни. Сначала в СМИ появилась информация о крушении гражданского рейса с более чем сотней пассажиров. Но затем оказалось, что самолет мог быть и военным. Правда, сколько человек было на его борту, пока так и остается загадкой. Причин аварии и даже возможных версий Соединенные Штаты пока не озвучили.

Зеленский заявил об ответственности СССР за Вторую мировую К дебатам Москвы и Варшавы по истории внезапно подключился и Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Советского Союза к началу Второй мировой войны. Свое мнение политик озвучил на брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой. Они выступили на мероприятиях в память о жертвах Холокоста. Таким образом Зеленский, по сути, поддержал Варшаву, которая в последнее время выразила Москве целый ряд претензий на эту тему. В январе польский парламент одобрил резолюцию, в которой назвал Германию и СССР виновниками Второй мировой. А глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский даже заявил, что Россия должна выплатить Польше некие репарации за ущерб. Впрочем, власти нашей страны такие слова не раз называли политизацией и фальсификацией истории.

Мишустин назначил главу РЭО и двух замминистров А в правительстве России озвучили новые кадровые решения. Премьер-министр страны Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова главой «Российского экологического оператора», компании-куратора «мусорной реформы» в России. Эта должность оставалась вакантной с ноября прошлого года, когда прежний руководитель Денис Буцаев ушел в отставку. Кроме того, Мишустин подписал несколько назначений и в других сферах. Так, новым заместителем министра финансов стал Павел Кадочников. Аналогичный пост, но уже в министерстве цифрового развития заняла Людмила Бокова. Напомним, что кадровые рокировки начались 15 января, когда бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Свое решение он объяснил обновлением политической системы в стране.