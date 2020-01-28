Минфин РФ планирует выдавать другим странам кредиты в рублях

Москва, 28 января. Министерство финансов России планирует выдавать больше займов в рублях иностранным правительствам и организациям. Об этом сообщил глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев.

Новый подход прежде всего протестируют на странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в перспективе давать в долг в национальной валюте планируется и государствам из дальнего зарубежья.

«Сейчас мы активно обсуждаем, в том числе с потенциальными заемщиками, возможности кредитования в нацвалюте. Минфин готов как выдавать, так и получать назад долги в рублях», — цитирует Бокарева газета «Известия».

Согласно данным Минфина РФ, задолженность других государства перед Россией составляет порядка 35 млрд долларов. Министерство также планирует выдать иностранным организациям и правительствам других стран более триллиона рублей (15,5 млрд долларов) в 2020–2022 годах. Деньги требуются зарубежным заемщикам для завершения совместных с российскими партнерами проектов. Также кредиты будут предназначены для финансирования покупателей российской продукции.

Российские аналитики в конце декабря дали прогноз по курсу рубля в 2020 году. Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предположила, что в 2020 году курс рубля может сильно меняться. По ее словам, позитивным для национальной валюты будет первое полугодие.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что фактором нестабильности станут для российской валюты президентская гонка в США и торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.