Более 70% американцев боятся вспышки пневмонии

Вашингтон, 28 января. Практически три четверти жителей США — 74% — боятся потенциальной вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в результатах опроса исследовательской службы Morning Consult.

По данным мониторинговой организации, примерно 47% респондентов выразили уверенность в том, что заражен будет кто-нибудь из штата, в котором они проживают. Большинство американцев поддержали запреты на поездки, усиление контроля в воздушных гаванях и карантинные меры для пресечения распространения вируса, пишут «Известия».

При этом 85% опрошенных граждан США поддерживают решение властей КНР об ограничении поездок в районы страны, в которых наблюдается вспышка пневмонии. В распространении вируса в США многие обвинили Пекин.

Ранее стало известно, что суммарное число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек. Кроме того, 976 человек находятся в тяжелом состоянии. При этом власти КНР предположили, что скорость распространения вируса будет расти, сообщал «Царьград».

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Пекин уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Как отмечает «Газета.ru», китайские медики до сих пор не установили источник происхождения инфекции.

Коронавирус в настоящее время охватил полсотни округов и провинций Китая, уточняла Deita.ru.