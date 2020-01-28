В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей ДНР и ЛНР

Москва, 28 января. Примерно 277 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ушедшем году получили российское гражданство. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова.

По ее словам, в Ростове-на-Дону сформировано отдельное подразделение, которое принимает документы для получения гражданства жителями Донбасса, пишут «Известия».

«Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — рассказала Казакова.

Она обратила внимание на то, что возможность получения гражданства и паспорта позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими россиянами.

Как сообщала «Газета.ru», президент России Владимир Путин 17 июля 2019 года подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Ранее в МВД подсчитали, сколько жителей России имеют второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) иностранного государства. Как сообщал «Царьград», согласно сведениям ведомства, таковых насчитывается свыше 543 тысяч.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.