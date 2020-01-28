Россияне побили рекорд по автокредитам в 2019 году

Москва, 28 января. Средняя сумма автокредита в Российской Федерации по итогам 2019 года выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Сообщается, что в общей сложности банки выдали россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку автомобиля. В 2018 году эта сумма составляла 512 миллиардов рублей. Это объясняется ростом средней суммы автокредита на 9,2%. Теперь она составляет 769 тысяч рублей — это исторический максимум для России.

Эксперты отмечают, что особенно активно жители РФ брали автокредиты в декабре 2019 года. Они подчеркивают, что рост суммы автокредита во многом связан со спросом россиян на более дорогие марки машин.

«Спрос в числе прочего также подстегнут ожидаемым повышением стоимости автомобилей в 2020 году в связи с ростом утилизационного сбора и рядом иных изменений», — комментируют эксперты.

Специалисты говорят, что ждать бурного автокредитования в 2020 году не стоит. По их прогнозам, в первом полугодии текущего года спрос граждан России будет ориентирован на машины нижнего и среднего ценового сегмента, поддерживаемого госпрограммами.

«Но с другой стороны, спрос на более дорогие модели явно будет поддержан банками, которые уже анонсировали, а некоторые успели запустить упрощенные программы автокредитования», — резюмировали специалисты.

Ранее сообщалось, что в России будут действовать госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволят приобрести машину дешевле.

Программы имеют несколько условий — стоимость выбранного автомобиля не должна превышать миллион рублей, а общая скидка составит не более 10% от цены машины. Для жителей Дальнего Востока она выше — 25%.