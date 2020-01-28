Назван топ-10 самых популярных стран для путешествий на поезде из России

Москва, 28 января. Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и определили, в какие страны туристы чаще всего ездили из Российской Федерации на поезде в прошлом году.

Так, лидером списка популярных железнодорожных направлений стала Белоруссия, куда за прошедшие 12 месяцев купили практически половину — 47,7% — всех билетов на поезда, передает RT.

На второй строчке расположилась Украина, куда за указанный период было куплено 18,3% билетов на поезда. Эксперты обратили внимание на то, что по сравнению с 2018 годом спрос в эту страну упал на 5,8%. Тройку рейтинга замыкает Финляндия — 8% от общего числа продаж, пишет «Газета.ru».

Кроме того, в топ-10 вошли Казахстан — 6,7%, Эстония — 3,4%, Латвия — 2,9%, Молдавия — 1,9%, Узбекистан — 1,2%, Азербайджан — 0,9%, а также Таджикистан — 0,5%.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин официально дал старт движению железнодорожных составов по Крымскому мосту. Российский лидер, отмечал Infox.ru, лично проехал часть пути из Керчи в Тамань в кабине рельсового автобуса. После этого президент прошел в один из вагонов, где побеседовал с рабочими, участвовавшими в строительстве моста.