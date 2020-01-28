Автоэксперт Пименов назвал главные ошибки водителей при торможении в гололед

Москва, 28 января. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов поделился «вредными советами», усугубляющих ситуацию при торможении в гололед.

Автоэксперт отмечает, что в старых учебниках по вождению может встречаться заблуждение, что имитировать работу ABS (антиблокировочной системы. – Прим. ФАН) можно быстрыми нажатиями педали тормоза. Однако, как говорит Пименов, ни одному человеку не под силу так быстро работать с тормозами в экстренной ситуации, при этом велик риск усугубить ситуацию, увеличив тормозной путь.

Автор публикации рекомендует водителям транспортных средств с механической коробкой передач тормозить сначала двигателем, а затем постепенно переключаться на первую передачу.

«Но при экстренном торможении такой прием едва ли применим», — предупреждает Илья Пименов.

Также эксперт настоятельно не рекомендует использовать при торможении в гололед ручник, так как при блокировке задних колес автомобиль начнет скользить и при небольшой оплошности в рулении машина пойдет боком.

Как утверждает Пименов, главное при езде в гололед — контроль дистанции, внимательность на дороге и отсутствие спешки. Он предупреждает, что в ряде ситуаций система ABS вместо того, чтобы сократить тормозной путь, может наоборот его увеличить.

Ранее Илья Пименов говорил, какие вредные привычки водителей зимой наносят наибольший вред машине.

По словам эксперта, самой опасной привычкой зимой является старт с непрогретым двигателем. Пименов отметил, что минимальный прогрев двигателя необходим каждому автомобилю. Еще одной вредной привычкой водителей специалист назвал резкие старты и торможения.