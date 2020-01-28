Число заразившихся коронавирусом достигло 4515 человек

Пекин, 28 января. Число жителей Китая, которые заразились новым типом коронавируса достигло 4515 человек, сообщает агентство «Синьхуа».

По информации агентства France-Presse, за последние сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 заболевших. Там было зарегистрировано еще 1291 новых случаев заражения смертельным вирусом.

Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России не видит необходимости в закрытии границ с КНР из-за эпидемии коронавируса.

Согласно исследованиям китайских ученых, источником эпидемии могли стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Ученые предполагают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.