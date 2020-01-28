Глава Минобороны Сербии ответил на критику депутатом бундестага дружбы с Россией

Белград, 28 января. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что европейские политики применяют двойные стандарты, выступая против сотрудничества республики с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал PTC.

Таким образом Вулин ответил на критику председателя Комитета по европейским делам бундестага Гюнтера Крихбаума. Парламентарий заявлял о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

Глава Минобороны Сербии напомнил, что Германия совместно с РФ завершает реализацию крупнейшего европейского энергетического проекта «Северный поток — 2», а КНР стал одним из крупнейших торговых партнеров ФРГ.

Вулин сравнил двойные стандарты депутата бундестага с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии. Он подчеркнул, что Китай и Россия являются друзьями Сербии, не отказывают республике в поддержке и не обусловливают дружбу политическим или экономическим выбором.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года. Также в статусе кандидатов на вступление в ЕС находятся Албания, Македония и Черногории. В Еврокомиссии заявляют, что новый этап расширения сообщества произойдет не ранее 2025 года.

Ранее министр инноваций и технологического развития Сербии, лидер «Сербской народной партии» (СНП) Ненад Попович заявил, что Россия является самым близким другом и союзником республики, сообщила «Газета.ру».