Facebook рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от поездок в Китай из-за вируса

Лос-Анджелес, 28 января. Американская компания Facebook рекомендовала своим сотрудникам отказаться от поездок в Китай из-за бушующей эпидемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства ограничения в компании действуют с 27 января. Руководство потребовало у сотрудников заранее запрашивать разрешение на поездку в Китай. Тем работникам, которые находятся на территории КНР или недавно оттуда вернулись, рекомендуется работать из дома.

Американская компания еще не комментировала эту информацию.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Все носители вируса недавно посещали китайский город Ухань. Заболевшие американцы проживают в четырех штатах: Калифорния, Аризона, Вашингтон и Иллинойс.

27 января Госдепартамент США призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса. Число зараженных превысило 4,5 тыс. человек. От последствий вируса уже умерли 106 человек.

О вспышке нового вида вируса стало известно в последний день 2019 года. Власти Китая проинформировали о тревожной ситуации Всемирную организацию здравоохранения. Первые случаи заражения вскоре были зафиксированы в США, Канаде, Японии, Гонконге, Франции, Малайзии, Южной Корее и в некоторых других странах.

В сложившихся обстоятельствах необходимые меры безопасности предпринимают и российские власти. Накануне стало известно о поступлении в Петербург оборудования для тестов на наличие коронавируса.