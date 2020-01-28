Мирные жители Алеппо в очередной раз стали жертвами обстрелов боевиков

Алеппо, 28 января. Боевики продолжают обстрел сирийского города Алеппо. Сообщается, что один местный житель погиб накануне своей помолвки.

Как сообщает глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 91 обстрел со стороны вооруженных бандформирований.

В Захре, районе города Алеппо снаряды боевиков попали в жилой дом, в котором находились люди. Обстрел производился из реактивных установок из района Ля Рамун. В доме рухнул целый пролет, под завалами оказались несколько семей. По словам соседей, как только главе семейства Валиду Нашиду помогли выбраться — в доме обвалились балки. Под завалами остались двое человек — сын Валида и его сосед-медик.

«Сын пришел с работы, помолился и лег спать пораньше, мы завтра должны были идти свататься, он собирался жениться. Где теперь мой мальчик, что с ним? Я не знаю, что мне делать», — рассказывал журналистам Валид Нашид.

Пожилой мужчина надеялся, что пострадавших спасут, однако к вечеру спасатели нашли тела без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В ходе переговоров министры обсудили процесс мирного урегулирования конфликта в Сирии. Лавров указал на факты нарушений перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации.