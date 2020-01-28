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Центр Роспотребнадзора включен в реестр выявляющих коронавирус

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Центр Роспотребнадзора включен в реестр выявляющих коронавирус

Женева, 28 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в реестр оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса европейских лабораторий научный центр Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший 2 современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — сообщает Роспотребнадзор.

Нуждающиеся в проведении диагностики страны смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», где специалисты с помощью высокоточного оборудования проведут необходимые исследования в кратчайшие сроки.

Первые случаи заболевания вызванной новым типом коронавируса пневмонией были зафиксированы в КНР в конце декабря. В настоящее время на территории материкового Китая общее число зараженных превысило 4,5 тыс. человек, 106 заболевших скончались, состояние 976 заразившихся медики оценивают как тяжелое. Выписаны из больниц лишь 60 человек.

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Источник: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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