Центр Роспотребнадзора включен в реестр выявляющих коронавирус

Женева, 28 января. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в реестр оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса европейских лабораторий научный центр Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший 2 современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — сообщает Роспотребнадзор.

Нуждающиеся в проведении диагностики страны смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», где специалисты с помощью высокоточного оборудования проведут необходимые исследования в кратчайшие сроки.

Первые случаи заболевания вызванной новым типом коронавируса пневмонией были зафиксированы в КНР в конце декабря. В настоящее время на территории материкового Китая общее число зараженных превысило 4,5 тыс. человек, 106 заболевших скончались, состояние 976 заразившихся медики оценивают как тяжелое. Выписаны из больниц лишь 60 человек.