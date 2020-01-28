Число жертв нового коронавируса в КНР возросло до 106

Пекин, 28 января. Общее количество заболевших вызванной новым типом коронавируса пневмонией в КНР достигло 4515 человек, 106 заразившихся скончались. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

На полночь 27 января в тяжелом состоянии находятся 976 заразившихся, выписаны из больниц 60 человек.

Ранее первый случай заболевания вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонией был подтвержден в Германии, сообщает RT. Вирус были обнаружен у мужчины из района Штарнберг (федеральная земля Бавария). Его состояние оценивается как стабильное. Местные специалисты считают, что риск распространения коронавируса в регионе на данный момент незначителен.