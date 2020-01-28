Джим Керри назвал условие для съемок в сиквеле «Маски»

Москва, 28 января. Голливудский актер Джим Керри рассказал, что заставит его сняться в сиквеле комедии «Маска».

Джим Керри рассказал об этом в ходе беседы с изданием Comicbook о своей недавней работе в кино-адаптации видеоигры про ежа Соника «Соник в кино», который выйдет на российские экраны в феврале 2020 года.

По словам актера, он рассмотрит участие в сиквеле при одном условии — за проект возьмется какой-нибудь режиссер с нетрадиционным взглядом на вещи.

«Касаемо «Маски», то тут все будет зависеть от режиссера. Я не хочу сниматься в сиквеле фильма просто для того, чтобы он был. Но я готов поработать с каким-нибудь потрясающим смелым режиссером с нетрадиционным взглядом на вещи».

Ранее американский продюсер Майк Ричардсон заявлял, что хочет переснять «Маску» с женщиной в главной роли.

«Я хотел бы видеть отличного комика в этой роли. Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя», — говорил продюсер.

Ричардсон подчеркнул, что актриса еще не давала согласия на съемку в новой версии комедийного фильма. При этом продюсер отметил, что у него уже есть некоторые идеи для сценария будущей киноленты.

Джим Керри сыграл главную роль в фильме 1994 года «Маска». По сюжету он играет застенчивого офисного клерка, который испытывает проблемы с общением с людьми. Но он находит загадочную маску, которая дает ему необычайные способности. Благодаря этой роли Джем Керри обрел мировую известность.

Фильм «Соник в кино», где Джим Керри играет главного злодея, выйдет в российский прокат 20 февраля 2020 года.