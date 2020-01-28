Актриса Андрейченко объяснила свое «исчезновение» в Мексике

Мехико, 28 января. Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко рассказала, как провела последние несколько дней после сообщения о ее «исчезновении». Соответствующий пост актриса опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

О том, что проводившая отпуск в Мексике Андрейченко не выходит на связь почти двое суток ранее заявил директор актрисы Ян Трунцев. По его словам, актриса пропала 25 января в курортном городе Канкун, штат Кинтана-Роо. Андрейченко в середине дня уехала от подруги и больше не появлялась. Связь с артисткой была утеряна, сообщает RT.

Автомобиль актрисы был обнаружен в гараже ее дома. По словам Трунцева, журналистам удалось дозвониться до ее сына Дмитрия Дунаевского, которые заявил, что не имеет информации о местоположении Андрейченко. Кроме того, он рассказал, что к дому Натальи в 09.40 по местному времени приехал по его просьбе человек, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь внутри. Но дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству.

На своей странице в соцсети Instagram актриса рассказала, что ей пришлось много работать в последнее время, поэтому она планировала «освободиться и набраться сил». Андрейченко пояснила, что решила направиться в «специальное поселение» в джунглях, в котором была организована встреча с духовными лидерами из разных стран. Артистка подчеркнула, что перед поездкой выключила мобильный телефон.

«В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении, и никто не имеет права тебя побеспокоить», — объяснила артистка.

Наталья Андрейченко известна по ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман» и «Сибириада». Артистка более 10 лет живет в Мексике.