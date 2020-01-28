Der Spiegel назвал американских солдат освободителями Освенцима

Берлин, 28 января. Немецкое издание Der Spiegel «по ошибке» разместило в Twitter пост, в котором сказано, что нацистский концлагерь «Аушвиц» (Освенцим) якобы освободила армия США.

В сообщении Der Spiegel говорилось, что «Аушвиц» был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который «75 лет назад был освобожден американской армией».

Пост вызвал резонанс среди пользователей социальной сети. Немецкое издание извинилось «за чрезвычайно неловкую ошибку», подчеркнув, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». В итоге Der Spiegel скорректировали свой пост, указав, что концентрационный лагерь был освобожден Красной Армией.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметился неоднозначным высказыванием в ходе своего визита Польши. Зеленский заявил, что концлагерь в Освенциме освободили украинцы, при этом ничего не сказав про Красную Армию. На этом украинский президент не остановился, и заявил, что Советский Союз якобы причастен к началу Второй мировой войны.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили самый страшный гитлеровский концентрационный лагерь смерти в городе Освенцим (также известным под немецким названием «Аушвиц») на территории современной Польши. В 2020 году отмечается 75-я годовщина этого события. В Освенциме по разным данным погибли от 1,5 до 3,5 миллиона человек, около 90% жертв были евреями. Всего в годы Второй мировой войны от рук гитлеровцев и их пособников погибли более шести миллионов евреев, из них более полутора миллионов — дети.