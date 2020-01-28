Возмутившуюся сериалом на русском язык украинку высадили из автобуса

Киев, 28 января. Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась на водителя следовавшего из Луцка в Киев междугороднего пассажирского автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке. Историей она поделилась на своей странице в соцсети Facebook.

Черноуз сообщила, что в поездке ее со спутницей возмутил показ сериала на русском языке. В ответ на претензии водитель автобуса предложил девушкам поинтересоваться у других пассажиров, следует ли выключить сериал. Большинство людей в автобусе на это промолчали, но одна из женщин назвала Черноуз и ее подругу убийцами, которые ездят на войну.

В результате водитель согласился высадить девушек, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».

Позднее инцидент прокомментировала компания Winew, которой принадлежит фигурировавший в рассказе Черноуз автобус. В соцсети Facebook представители перевозчика заявили, что «шокированы поступком водителя» и отметили, что на каждый рейс выдаются флеш-карты с украинскими фильмами.

На Украине регулярно возникают скандалы на почве использования русского языка. Ранее сообщалось, что украинская писательница Лариса Ницой закатила истерику таксисту, который говорил с ней на русском языке. По словам писательницы, шофер заявил, что не намерен разговаривать на украинском языке, так как ему «и так хорошо».

В то же время, победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, чем спровоцировала споры между поклонниками.