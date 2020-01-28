Мать брошенных в «Шереметьево» детей рассказала о насилии в семье

Хабаровск, 28 января. Мать детей, которых отец бросил в московском аэропорту «Шереметьево», заявила о насилии в семье, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

«Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала об избиении, об угрозах в ее адрес. Сейчас с этим разбираются правоохранительные органы», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

По словам матери двух мальчиков, она неоднократно подвергалась насилию со стороны отца детей, у нее фиксировались многочисленные травмы, в том числе ножевые ранения. По ее словам, муж препятствовал ее общению с детьми.

На данный момент брошенные дети 2011 и 2014 года рождения находятся в московской больнице.

«Их состояние удовлетворительное, психоэмоциональное состояние стараются поддерживать, говорят, что все будет хорошо, что они вернутся домой», — передает Виктория Трегубенко.

По ее словам, мальчиков вскоре доставят в родной Комсомольск-на-Амуре, билеты уже приобретены.

В управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что со стороны школы и детского сада, которые посещали дети, характеристики и самих мальчиков, и бросившего их в аэропорту родителя положительные. Отмечается, что дети всегда были сыты и нормально одеты, проявляли интерес к учебе, а все квитанции отец оплачивал в срок.

Напомним, что 26 января служба безопасности аэропорта «Шереметьево» остановила двух мальчиков, которые гуляли по территории без сопровождения родителей. Сотрудникам удалось выяснить, что они вместе с папой прилетели из Хабаровска. Отец оставил сыновей одних и ушел. Детей отправили в медицинское учреждение.