Российских военных начали снабжать «браслетами-пейджерами»

Москва, 28 января. Российская армия начала получать отслеживающие местоположение военных в карауле «браслеты-пейджеры». Об этом сообщил гендиректор разработавшей устройство компании «Аргус-Спектр» Сергей Левчук.

Левчук отметил, что если караульный окажется без сознания, сигнал об этом через минуту поступит на центральный пункт. Кроме того, сигнал могут получать браслеты других караульных.

«Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране», — цитирует Левчука РИА Новости.

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Пистолетный комплекс продемонстрировал высокие баллистические качества и стабильную работу в различных условиях, в том числе при 50-градусных морозах и 70-градусной жаре.