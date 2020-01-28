Дагестанскому блогеру Мирзеханову смягчили обвинение по делу о терроризме

Москва, 28 января. Следователи ФСБ России смягчили обвинение блогеру Алибеку Мирзеханову, которому вменялись вербовка в террористическую деятельность и призывы к терроризму.

Согласно информации из источника, следствие по данному делу завершено и Мирзеханову было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Из обвинения, которое было изначально ему предъявлено, была исключена статья 205.1 УК РФ («Вербовка в террористическую деятельность»), а статья 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), инкриминируется ему в редакции от 2013 года», — сообщает источник из ФСБ.

Сообщается, что Мирзеханов и его защита уже ознакомлены с материалами уголовного дела. Ранее ему грозило до 20 лет лишения свободы, в связи со смягчением обвинения срок наказания блогеру может составлять до 10 лет колонии. Защита Мирзеханова отказывается комментировать детали следствия.

Напомним, 16 февраля 2019 года блогер был задержан по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. Однако позднее в ФСБ его допросили как подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Мирзеханову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Вербовка в террористическую деятельность»). Свою вину блогер не признавал.

Согласно материалам дела, в 2014 году блогер демонстрировал нескольким осужденным за участие в террористической деятельности лицам видеоролики с призывами вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 и уехать воевать в Сирию.

Дагестанские силовики в 2013 году уже занимались тогда еще несовершеннолетним Мирзехановым, он также подозревался в участии в деятельности террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.