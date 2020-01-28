Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы

Варшава, 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу заявил, что узников лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) освобождали украинцы.

Говоря об освобождении Освенцима, Зеленский напомнил об участвовавших в этой операции украинцах, но не упомянул, что концлагерь и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии. По его словам, «трагедия Холокоста навсегда оставила раны в сердце каждого украинца».

В своей речи он также перечислил тех, кто освобождал Аушвиц, передает «Царьград».

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем разбили ворота «Аушвица». Всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. И которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освободили лагерь», — заявил украинский президент.

Отметим, такое поведение Зеленского заранее предсказал телеграм-канал «Зрада чи Перемога»: авторы канала выразили уверенность, что отсутствие на церемонии президента РФ Владимира Путина даст Зеленскому возможность рассказывать всем, что концлагерь освободили украинцы.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1944 году советские войска освободили самый страшный гитлеровский концентрационный лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) на территории нынешней Польши. В 2020 году отмечается 75-я годовщина этого события. В Освенциме по разным данным погибли от 1,5 до 3,5 миллиона человек, около 90% погибших были евреями. Всего в годы Второй мировой войны от рук гитлеровцев и их пособников погибли более шести миллионов евреев, из них более полутора миллионов — дети.

Мемориальный день в память о жертвах этого чудовищного преступления установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году по инициативе более 90 государств, в том числе Израиля, России, США, Канады, Украины и других.