В Германии зафиксировали первый случая заражения коронавирусом

Мюнхен, 28 января. В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Ведомство заявило, что вирус были обнаружен у мужчины из района Штарнберг. Его состояние оценивается как стабильное.

«Он изолирован и над ним ведется наблюдение», — сказано в сообщении.

Баварские медики уверяют, что риск распространения в регионе коронавируса на данный момент незначителен.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти КНР рассказали в конце декабря 2019 года. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже распространился на другие страны, случаи заражения наблюдались в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, Малайзии. По последним данным число зараженных превышает 2,8 тыс. человек, число погибших — 81.